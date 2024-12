Bank nie wliczy w koszty wydatków od unieważnionego kredytu frankowego. Decyzja NSA

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił kolejne skargi kasacyjne banku, któremu fiskus odmówił prawa do kosztów podatkowych od przegranych tzw. spraw frankowych.

Rozliczenie unieważnionego kredytu frankowego a koszty podatkowe. Co na to Naczelny Sąd Administracyjny?

Sprawy dotyczyły interpretacji podatkowych. We wnioskach wskazano, że coraz więcej klientów, którym udzielono kredytów hipotecznych frankowych, kwestionuje ważność umów. W przypadku przegranej bank zmuszony jest do uregulowania nie tylko kosztów procesu, ale też wynikających z samego wyroku. Bank chciał potwierdzenia, że w obu przypadkach wydatki mogą być uznane za koszty podatkowe i rozliczone w momencie ich poniesienia.

Fiskus zgodził się, że bank może rozliczyć w koszty wydatki związane z procesem frankowym, ale nie co do samych należności wynikających z wyroku. Zauważył, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy przez sąd skutki prawne na gruncie cywilnym występują ex tunc, tj. wstecz. A to oznacza, że umowa kredytu jako nieważna już od chwili jej zawarcia nie wywołuje skutków prawnych. W konsekwencji, jak tłumaczyli urzędnicy, po stronie banku nie może wystąpić przychód z odsetek i innych opłat wniesionych przez klientów, jak również różnic kursowych.

Kredyty frankowe. Korekta przychodów

Fiskus zauważył, że na gruncie podatkowym bank wcześniej rozpoznał poszczególne należności wynikające z umowy jako przychody. Dlatego po unieważnieniu umowy czy unieważnieniu klauzul indeksacyjnych powinien dokonać stosownej korekty swoich rozliczeń, ale pomniejszając właśnie o owe przychody. Nie miał bowiem cienia wątpliwości, że rozliczenie skutków unieważnienia umowy kredytu, jak również unieważnienia klauzul indeksacyjnych, powinno być dokonane po stronie przychodów, a nie kosztów uzyskania przychodów.