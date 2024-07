50 zł za depozyt na koncercie Lenny’ego Kravitza: czy to jest legalne?

„Konflikt” między regulaminem a biletem? Na korzyść kupującego

Również prezes warszawskiego oddziału Federacji Konsumentów Michał Herde ocenia, że praktyka pobierania bezzwrotnej opłaty za depozyt od uczestników imprezy, którzy nie zostali wcześniej o tym poinformowani, jest nieuczciwa i nierzetelna.

I informuje, że Forum Organizacji Konsumenckich Forkon kilka tygodni temu złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, właśnie w związku z opłatami za depozyt pobieranymi podczas jednego z koncertów we Wrocławiu. - Naszym zdaniem, jeśli uczestnicy imprezy nie mieli wcześniej informacji o konieczności oddania rzeczy do depozytu i zapłacenia za niego, powinien być on bezpłatny. Zwłaszcza w sytuacji, jeśli opłaty idą na konto organizatora wydarzenia – podkreśla.

- Takie niezapowiedziane zmiany ingerują bowiem w treść umowy zawartej między organizatorem a kupującym, są niezgodne z tym kontraktem i umożliwiają konsumentowi dochodzenia swoich praw, czyli w praktyce np. walkę przed sądem o odszkodowanie. UOKiK może z kolei zobowiązać organizatora do zwrotu opłaty za depozyt i nałożyć na niego sankcje, a także zabronić takich praktyk – podkreśla Michał Herde.

Według prezesa warszawskiego oddziału Federacji, jeśli w regulaminie wydarzenia jest informacja o tym, że nie można wnieść na nie żadnej torebki, zaś na bilecie widnienie adnotacja, że można mieć przy sobie tę np. o formacie A4, niejasności czy sprzeczności zawsze będą interpretowane na korzyść konsumenta. - To pierwsza zasada wynikająca z kodeksu cywilnego. Jeśli zaś regulamin nie został dostarczony konsumentowi, np. w formie mailowej, to jego zapisy go nie obowiązują – konkluduje.

UOKiK: koncertowicze o opłatach dowiadują się za późno

Jak informuje dyrektorka departamentu komunikacji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz jego rzeczniczka prasowa Małgorzata Cieloch, UOKiK od lipca prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zasad przechowywania bagażu na imprezach organizowanych przez Live Nation. - Podstawą naszych działań są napływające niepokojące sygnały od konsumentów, którzy skarżą się na zmiany jakie dokonał organizator w regulaminie wprowadzając całkowity zakazu wnoszenia jakichkolwiek bagaży, torebek, plecaków, niezależnie od ich rozmiarów (poprzednie postanowienia umożliwiały wniesienie rzeczy do rozmiaru A4) – wyjaśnia przedstawicielka Urzędu.

Jak dodaje, chodzi też o wprowadzenie dodatkowej, bezzwrotnej opłaty w wysokości 50 zł za przechowanie rzeczy podczas koncertu. Podkreśla, że konsumenci informują w skargach, iż o zmianie regulaminu dowiedzieli się za późno, już po zakupie biletów na wydarzenie. W ramach prowadzonego postępowania UOKiK sprawdza, czy wprowadzone zmiany nie zawierają klauzul abuzywnych (czyli takich, które mogą naruszać dobre obyczaje lub interesy konsumentów).