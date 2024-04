W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną spółki, która spierała się z fiskusem o to czy jej napój z dodatkiem kofeiny podlega opłacie od środków spożywczych, czyli tzw. podatkowi cukrowemu.

Reklama

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że jest importerem i wprowadzającym na rynek europejski napoju. To naturalna woda kokosowa z dodatkiem ekstraktu z guarany zawierającym kofeinę w opakowaniach 320 ml. Importer wyjaśnił, że jest to produkt zawierający głównie naturalną wodę kokosową oraz 0,032 proc. ekstraktu z guarany i regulator kwasowości E-300. Zawartość cukru to 3,0mg/100 ml, a kofeiny 0,032g/100ml napoju.

Podatek od sztucznych cukrów i kofeiny

Spółka podkreśliła, że napój nie zawiera w swoim składzie sztucznych cukrów. Ponadto woda kokosowa nie jest sokiem w rozumieniu przepisów unijnych. Niemniej, ponieważ jest pozyskiwana z zielonych orzechów kokosowych, które są owocami, choć niedojrzałymi, to spełnia definicję soku. Firma tłumaczyła, że nie stosuje nazwy sok kokosowy, bo mogłoby to mylące z mleczkiem kokosowym. Na etykiecie widnieje nazwa: napój energetyczny na bazie wody kokosowej z dodatkiem naturalnej kofeiny, bez dodatku cukrów. I informacja, że zawiera on naturalnie występujące cukry. Z wniosku wynikało, że spółka nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej na rzecz konsumentów i nie posiada sklepu firmowego. Napój sprzedawany jest wyłącznie na rzecz kontrahentów prowadzących sprzedaż hurtową czy detaliczną w Polsce.

Importer chciał potwierdzenia, że tak opisany napój nie podlega opłacie z art. 12a-12j ustawy o zdrowiu publicznym. I to zarówno, jeśli chodzi o podatek od napojów z dodatkiem cukru jak i z dodatkiem kofeiny. W istocie jest bowiem sokiem kokosowym, a art. 12b ust.2 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym zawiera generalne zwolnienie dla napojów, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc. składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5g w przeliczeniu na 100 ml. A zdaniem spółki regulacja ta nie wskazuje, że dotyczy to wyłącznie napojów niezawierających kofeiny. W konsekwencji zwolnienie ma zastosowanie również do wody kokosowej z dodatkiem koncentratu guarany zawierającego kofeinę.