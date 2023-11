Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, pierwsza sprawa dotyczy mieszkanki Warszawy, która jesienią 2005 roku zawarła z bankiem umowę o kredyt hipoteczny na zakup i remont lokalu mieszkalnego. Zgodnie z umową kredyt został jej udzielony we frankach szwajcarskich w kwocie ponad 110 tys. CHF, a wypłacony jednorazowo w złotówkach w wysokości nieco ponad 270 tys. złotych. Aneksem z lutego 2006 roku, uwzględniając wniosek kobiety, bank zgodził się na przedłużenie karencji w spłacie kredytu do września 2006 roku. Po tej dacie spłata kredytu i odsetek miała następować w stałych ratach do października 2030 roku w drodze potrącenia kolejnych rat z rachunku kredytobiorcy w pierwszym dniu każdego miesiąca. Brak środków na rachunku był równoznaczny z brakiem spłaty i powstaniem zadłużenia przeterminowanego, z którym wiązały się odsetki w wysokości stanowiącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.

Kobieta uregulowała łącznie ponad 210 tys. złotych z udzielonego jej kredytu. Całkowitych spłat zaprzestała w marcu 2017 roku z uwagi na zły stan zdrowia.

W pozwie z maja 2018 r. bank zażądał zapłaty ponad 77 tys. CHF. Sąd Okręgowy w Warszawie jeszcze w tym samym miesiącu wydał nakaz zapłaty w całości uwzględniający powództwo.

Pozwana zakwestionowała tę decyzję sądu składając zarzuty. Wyrokiem z lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił nakaz zapłaty i zasądził od pozwanej kwotę ponad 77 tys. CHF z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego, ale nie wyższymi od odsetek maksymalnych za opóźnienie oraz blisko 14 tys. złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.