NASK ostrzega użytkowników Netflixa

Proceder został wykryty przez zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team). Oszuści informują o rzekomym braku możliwości autoryzacji płatności za korzystanie z platformy, co ma prowadzić do zawieszenia konta.

- To okazja do kradzieży Waszych danych. Tym razem celem są login i hasło do serwisu oraz informacje o karcie kredytowej - podała NASK.

W treści maili są linki odsyłające na fałszywą stronę spreparowaną na wzór witryny platformy.

"Traktuj wiadomości, które zawierają jakąś groźbę i wzbudzają niepokój, ze szczególną ostrożnością. Koniecznie sprawdź podane w nich informacje w inny sposób. Zwracaj uwagę na adresy wyświetlanych witryn internetowych" - ostrzega NASK.

W poście CERT w serwisie X można zobaczyć, jak wyglądają maile od oszustów i strony, do których odsyłają. Są łudząco podobne do prawdziwej strony głównej Netflixa.