To sedno uchwały Sądu Najwyższego w składzie sędziowie: Grzegorz Misiurek, Agnieszka Piotrowska i Marta Romańska. Rozstrzygnięcie jest ważnej dla prowadzenia spraw frankowych, zwłaszcza przez kredytobiorców rozwiedzionych.

Reklama

Reklama

O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do SN Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpatrując apelacji od wyroku SO w Gliwicach, który oddalił żądanie frankowiczki unieważnienia umowy kredytu ma milion zł indeksowanego do franka na budowę domu, zaciągniętego przez nią wraz z ówczesnym mężem na zasadach wspólności małżeńskiej.

Czytaj więcej Konsumenci Kredyty frankowe. Jaki jest wpływ rozwodu na roszczenia kredytobiorców Truizmem jest twierdzenie, że kredyt wiąże ludzi bardziej niż małżeństwo. Czy rozwód rzeczywiście ma wpływ na zaciągnięte przez małżonków zobowiązania kredytowe? Czy po rozstaniu małżonkowie mogą przestać przejmować się zaciągniętymi zobowiązaniami? Jak wyglądają rozliczenia byłych małżonków z bankiem?

Sąd Okręgowy uznał, że w takiej sprawie przeciwko bankowi muszą uczestniczyć wszyscy kredytobiorcy ( tzw. współuczestnictwo konieczne) i zawiadomił byłego męża powódki o toczącym się postępowaniu pouczając go, że może przystąpić do sprawy w charakterze powoda, ale nie uzyskał od niego odpowiedzi. Powództwo kobiety zostało więc oddalone . SO wskazał, że ewentualne orzeczenie nieważności umowy kredytu dotyczyłby także byłego męża.

Rozpatrując apelację powódki Sąd Apelacyjny w osobie sędzi Aleksandry Janas powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu do SN wskazując, na co wskazywała też powódka, że po rozwodzie kredytobiorców i dokonaniu podziału majątku były mąż nie jest już zainteresowany wynikiem postępowania i udziałem w nim, więc przyjęcie, że w takiej sprawie zachodzi współuczestnictwo konieczne byłych małżonków pozbawia występującego o unieważnienie umowy, w tym wypadku powódkę, ochrony sądowej. Z drugiej strony mimo rozwodu były mąż wobec banku nadal jest dłużnikiem, więc wyrok w tej sprawie może mieć znaczenia także dla jego praw. Orzeczenie nieważności umowy kredytu jest możliwe dopiero, kiedy należycie poinformowany konsument nie wyraził zgody na abuzywne postanowienia tej umowy. Ponadto dla rozstrzygnięcia takiej sprawy istotne znaczenie ma stanowisko kredytobiorcy, i obowiązkiem sądu jest uwzględnienie stanowisko każdego z kredytobiorców.