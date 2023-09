Udając się w ostatnich dniach na wędrówkę po polskich lasach nie sposób nie natknąć się na skupiska grzybów – jakkolwiek pojawiają się one tylko w niektórych rejonach kraju (m.in. w Małopolsce, na Podkarpaciu i Kujawach), sezon grzybiarski uznać można już za otwarty. Wiele osób, gdy już zbierze pełen koszyk, wpada z kolei na pomysł ich sprzedaży – pod lasem, przy drogach lub na lokalnych targach. Co o takiej działalności mówi prawo?

Atest i odpowiednie miejsce – dwie zasady sprzedaży grzybów

Niestety, prawo jest tutaj jasne i stanowcze: sprzedaż zebranych w lesie grzybów bez uprzedniego zdobycia atestu jest niezgodna z prawem. Pamiętać więc trzeba, że ilekroć przy drodze poza miastem zobaczymy sprzedających z koszyczka zbieraczy, mamy do czynienia z nielegalnym procederem. Według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zabroniona jest sprzedaż grzybów zarówno świeżych, jak i suszonych, jeżeli nie zostały one dopuszczone do obrotu przez klasyfikatorów lub grzyboznawców – a więc jeśli nie udzielono im atestu. Ma to na celu ograniczenie wprowadzania do obrotu grzybów trujących, niejadalnych i zepsutych.

Ponadto, nie można zapominać, że jedynymi miejscami w których sanepid dopuszcza sprzedaż grzybów są placówki handlowe i targowiska – nawet więc uzbrojony w atest grzybiarz może skończyć z mandatem, jeśli będzie handlować tym co zebrał przy drodze lub lesie. Nielegalne jest także kupowanie grzybów od handlarzy nieposiadających atestu, gdy wykorzystuje się je potem w ramach działalności gospodarczej, takiej jak prowadzenie restauracji lub firmy przetwórstwa spożywczego.

Na jakie grzyby atest?

Określone w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia grzyby, które po zebraniu wolno wprowadzać do obiegu, to m.in. borowik szlachetny, czubajka kania, koźlarz babka, podgrzybek brunatny oraz kilka rodzajów maślaków, boczniaków i pieczarek. Po zebraniu takich grzybów należy udać się do najbliższego klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy – osoby po specjalistycznym kursie i egzaminie, którą najczęściej spotkać można w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – który wystawi nam atest. Dokument taki zezwala na sprzedaż grzybów w ciągu 48 godzin od jego wystawienia. Ograniczenie to ma na celu niedopuszczenie do sprzedaży grzybów starych i zepsutych.