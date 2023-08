Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku ok. 10 tysięcy frankowiczów mających wobec niego roszczenia w szczególności we frankowym wydziale SO w Warszawie ma je zgłosić syndykowi. Jedni zgłaszają je sami, inne zgłaszają dotychczasowi pełnomocnicy frankowiczów, a jeszcze inne specjalistyczne kancelarie jak pana. Jak one do pana trafiają ?

Po złożeniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku do sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości tego banku przygotowaliśmy materiały informacyjne w których wyjaśniliśmy, jakie są skutki ogłoszenia upadłości banku. Współpracujemy również z pełnomocnikami reprezentującymi kredytobiorców w procesach sądowych. Ponieważ kredytobiorcy nie mieli dotychczas styczności z systemem Krajowego Rejestru Zadłużonych, proszą nas coraz częściej, abyśmy w ich imieniu zgłosili do syndyka wierzytelność.

Rozumiem, że pana zadanie nie kończy się na zgłoszeniu wierzytelności ale chodzi o reprezentowanie klienta w postępowaniu upadłościowym ? Co to za czynności ?



Rola pełnomocnika wierzyciela, w tym wypadku frankowicza, w postępowaniu upadłościowym nie ogranicza się do zgłoszenia wierzytelności. Jeśli kredytobiorca nie znajdzie swojej wierzytelności na liście wierzytelności, wówczas pełnomocnik będzie mógł w termie dwóch tygodni złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do odmowy uznania wierzytelności, a później zażalenie do sądu. Zakres czynności pełnomocnika w upadłości GNB jest zawsze ustalany indywidualnie z klientem. Niektórzy kredytobiorcy proszą nas o wsparcie jedynie w zakresie technicznego wypełnienia formularza w KRZ, inni wymagają pełnej obsługi aż do prawomocnego rozstrzygnięcia w ramach tworzenia listy wierzytelności.