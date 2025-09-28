Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, wypowiadając się w irańskiej telewizji państwowej jeszcze przed nałożeniem sankcji, starał się umniejszyć wpływ sankcji na Iran. – To przyniesie nam pewne szkody i straty – powiedział, dodając, że media przedstawiają sprawę poważniej, niż wygląda ona w rzeczywistości. Jak mówił, w tym kroku chodziło o to, by „zastraszyć Irańczyków, a następnie zmusić nasz rząd i naszą politykę zagraniczną do ustępstw”.

Na czym polegają sankcje ONZ wobec Iranu?

Sankcje ponownie zamrażają irańskie aktywa za granicą, wstrzymują umowy zbrojeniowe z Teheranem i nakładają kary w przypadku, gdy Iran zdecyduje się na prace nad rozwojem programu rakiet balistycznych. To wynik piątkowej decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Jak zauważa agencja AP, sankcje następują w momencie kryzysu irańskiej gospodarki. Wartość irańskiego riala jest rekordowo niska, rosną ceny żywności, a życie codzienne staje się coraz trudniejsze.

Iran rozważa odpowiedź

Pojawiają się także obawy o ponowne rozpoczęcie walk z Izraelem, w które mogą zaangażować się także Stany Zjednoczone. Wyrzutnie rakietowe, zniszczone podczas 12-dniowej kampanii w czerwcu, są odbudowywane.