Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała, Iran rozważa odpowiedź na sankcje

Od godziny 2:00 czasu środkowoeuropejskiego znów obowiązują ONZ-owskie sankcje nałożone na Iran w związku z programem nuklearnym. Iran rozważa, jak na nie odpowiedzieć. Jeden z parlamentarzystów zasugerował, że parlament rozważy możliwość wycofania się Teheranu z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Publikacja: 28.09.2025 10:12

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przemawia na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zj

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przemawia na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

Foto: Reuters/Jeenah Moon

Bartosz Lewicki

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, wypowiadając się w irańskiej telewizji państwowej jeszcze przed nałożeniem sankcji, starał się umniejszyć wpływ sankcji na Iran. – To przyniesie nam pewne szkody i straty – powiedział, dodając, że media przedstawiają sprawę poważniej, niż wygląda ona w rzeczywistości. Jak mówił, w tym kroku chodziło o to, by „zastraszyć Irańczyków, a następnie zmusić nasz rząd i naszą politykę zagraniczną do ustępstw”.

Na czym polegają sankcje ONZ wobec Iranu?

Sankcje ponownie zamrażają irańskie aktywa za granicą, wstrzymują umowy zbrojeniowe z Teheranem i nakładają kary w przypadku, gdy Iran zdecyduje się na prace nad rozwojem programu rakiet balistycznych. To wynik piątkowej decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Jak zauważa agencja AP, sankcje następują w momencie kryzysu irańskiej gospodarki. Wartość irańskiego riala jest rekordowo niska, rosną ceny żywności, a życie codzienne staje się coraz trudniejsze.

Platforma startowa Semnan Space Center w Iranie, zdjęcie archiwalne
Konflikty zbrojne
AP: Iran mógł przeprowadzić test rakietowy. Nie zadeklarował go wcześniej

Iran rozważa odpowiedź

Pojawiają się także obawy o ponowne rozpoczęcie walk z Izraelem, w które mogą zaangażować się także Stany Zjednoczone. Wyrzutnie rakietowe, zniszczone podczas 12-dniowej kampanii w czerwcu, są odbudowywane. 

Poseł Ismail Kowsari powiedział w państwowej telewizji, że parlament będzie dyskutował na temat wycofania się Iranu z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Qalibaf, cytowany przez państwową agencję informacyjną IRNA, zagroził, że „jeśli jakikolwiek kraj zechce podjąć działania przeciwko Iranowi (...), spotka się z poważnymi konsekwencjami”. Nie podał jednak konkretnych działań, które Iran mógłby podjąć. 

Ponowne sankcje na Iran

Decyzja o ponownym nałożeniu sankcji na Iran zapadła 19 września, kiedy Rada Bezpieczeństwa przegłosowała decyzję w tej sprawie. W 2015 r. w wyniku porozumienia, w którym Iran zobowiązał się do ograniczenia swojego programu nuklearnego, zamrożono obowiązywanie restrykcji. 

Atak na Iran: największe ryzyko Izraela
Konflikty zbrojne
Atak na Iran: największe ryzyko Izraela

Teraz jednak odrzucono postulowane przez Rosję i Chiny opóźnienie wejścia sankcji w życie. W piątek, 27 września 2025 r. proponowana przez te kraje rezolucja nie uzyskała poparcia – głosowanie zakończyło się wynikiem 4 do 9, przy dwóch wstrzymujących się – i sankcje znów zaczęły obowiązywać. 

Krótko po głosowaniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian na spotkaniu z dziennikarzami i ekspertami ds. Iranu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ powiedział, że pomimo wcześniejszych gróźb, Iran nie wycofa się z Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, tak jak uczyniła Korea Północna w 2003 r. Iran od dawna utrzymuje, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy, choć Zachód i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdzą, że Teheran prowadził zorganizowany program zbrojeniowy.

Pod koniec sierpnia Francja, Niemcy i Wielka Brytania zażądały ponownych sankcji na Iran, który odmawia współpracy z inspektorami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). 

Według MAEA Iran ma około 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc., co po wzbogaceniu do 90 proc. pozwoliłoby na skonstruowanie od ośmiu do dziesięciu bomb atomowych. Teheran zaprzecza, by w ogóle zabiegał o stworzenie broni jądrowej. Irańskie władze podkreślają, że ich program nuklearny ma pokojowy charakter. Zgodnie z porozumieniem z 2015 r. stopień wzbogacenia uranu w irańskim programie jądrowym nie może przekraczać 3,67 proc.

Irański program nuklearny

Irański program nuklearny

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

