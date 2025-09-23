Pytanie o zestrzeliwanie rosyjskich samolotów padło podczas wspólnej konferencji po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 

Donald Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego. „Jaki jest w ogóle sens istnienia ONZ?”

Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, odrzekł, że to „zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO”. Odmówił jednak komentarza w sprawie poniedziałkowego incydentu w Kopenhadze, gdzie na skutek pojawienia się dronów zakłócona została praca lotniska. 

