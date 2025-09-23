Aktualizacja: 23.09.2025 20:11 Publikacja: 23.09.2025 19:59
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Foto: Reuters/Al Drago
Pytanie o zestrzeliwanie rosyjskich samolotów padło podczas wspólnej konferencji po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Pokój i stabilizacja ustąpiły przed jednym z największym kryzysów z naszych czasów - mówił prezyd...
Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, odrzekł, że to „zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO”. Odmówił jednak komentarza w sprawie poniedziałkowego incydentu w Kopenhadze, gdzie na skutek pojawienia się dronów zakłócona została praca lotniska.
