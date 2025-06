Na weekend przewidziana była kolejna, szósta już runda rozmów amerykańsko-irańskich. Ale w Waszyngtonie zaczęto sugerować, że nie dojdzie do niej. Wcześniej Amerykanie zaczęli podejrzewać, że Irańczycy chcą jak najbardziej przeciągnąć rozmowy z nimi o swym potencjale nuklearnym, by w tym czasie zabezpieczyć jego infrastrukturę oraz przygotować się do izraelskiego ataku.