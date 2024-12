Wojna domowa w Syrii. Bunt, którego nie dało się uniknąć

Byłem w Syrii na kilka lat przed wojną. Poznałem kraj i ludzi. Były to pierwsze lata rządów Baszara Asada. W powietrzu czuć było odwilż. Damaszek zakwitał tysiącem sklepików, straganów i knajpek. Zielone, pełne zabytków miasto eksplodowało barwą i bogactwem.

Tylko gdzieś w podcieniach kamienic przemykali szpicle i tajniacy. Wszystko było pod okiem bezpieki, ale dało się żyć. Zdziwiły mnie w tym kraju drobne akty sabotażu. Plakaty, portrety przywódców były czasem pomazane pisakiem, czy oblane farbą, poharatane gwoździem, a zastanawiająco często zaniedbane. Czyżby szło nowe? Czyżby rodziła się wolność? - pytałem sam siebie.

Wojna wybuchła kilka lat później. Zaczęło się od protestów po aresztowaniu i torturowaniu kilkunastu nastolatków za bazgranie antyrządowych haseł na murze w mieście Daraa, podczas których policja zabiła czterech aktywistów. Bunt szybko rozlał się na inne ośrodki, siły Asada zbombardowały Daraa, powstała Wolna Armia Syrii, państwa NATO dały buntownikom broń, a co wydarzyło się dalej, świetnie wiemy. Arabska wiosna. Bunt w całym regionie, upadek dyktatur, narodziny Państwa Islamskiego (ISIS), eksterminacja szyitów, chrześcijan i jazydów, i tak dalej i dalej. Do czasów morderstw żołdaków Putina w Ukrainie najbardziej krwawa wojna na północnej półkuli.

Jeśli ktoś jednak sądzi, że ta fala syryjskiej brutalności jest bez precedensu, to się myli. Otóż nie. Miały już na tej ziemi miejsce takie rzeczy. I to kilka razy w zeszłym stuleciu, by wspomnieć choćby ludobójstwo Ormian, które dokonano na terenach dzisiejszej Syrii w ostatnich latach Imperium Otomańskiego. Ale nie tylko w tak odległej przeszłości. Również dużo później. Ale o tym za chwilę.

Syria Baszara Asada: Gnębienie większości w imię praw mniejszości

Najpierw wypada sięgnąć do początków syryjskiej państwowości. Otóż za czasów otomańskich państwo takie jak dzisiejsza Syria nie istniało. Narodziło się po pierwszej wojnie światowej, wskutek podziału imperium. Najpierw jako królestwo z Faisalem Haszymidą na tronie, potem tzw. mandat syryjski kontrolowany z Paryża, na koniec jako republika, która szybko nawiązała flirt ze Związkiem Sowieckim, by w latach 60. oddać całą władzę w ręce BAAS, czyli Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego.