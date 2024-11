Tym razem ukraiński przywódca mówił m.in. o potrzebie zwiększenia liczby żołnierzy kontraktowych w armii i powolnego odejścia od mobilizacji, ale też o konieczności zwiększenia produkcji broni wewnątrz Ukrainy. Zapowiedział też walkę z szarą strefą w gospodarce, która pozbawia budżet ukraiński wielomilionowych dochodów. Poruszył też temat wyborów (prezydenckich i parlamentarnych, odroczonych z powodu wojny), o możliwości ich przeprowadzenia spekulowały ostatnio zachodnie media. Zełenski odparł, że odbędą się dopiero wtedy, gdy nadejdzie „sprawiedliwy pokój”. Zełenski apeluje do Ukraińców o jedność i sugeruje, że obecnie kraj przeżywa decydujący etap wojny.

– Myślę, że wszystko zależy nie od nastrojów w Ukrainie czy od tego, co myślą na Zachodzie, lecz od tego, jak Władimir Putin ocenia perspektywy i ryzyko wojny. Jeżeli Putin uzna, że stać go na kontynuowanie tej wojny przez następne lata, to wojna będzie trwała. W takiej sytuacji negocjacje mogą się rozpocząć, ale zakończą się niczym – mówi „Rzeczpospolitej” Witalij Portnikow, znany ukraiński politolog i publicysta.

Jeżeli wojna się zakończy, czeka nas los Korei Południowej albo Wietnamu Południowego. Trzeciej opcji nie ma Witalij Portnikow, ukraiński politolog i publicysta

– Jeżeli Putin uzna, że potrzebuje przynajmniej zawiesić tę wojnę, zostanie zatrzymana już w najbliższych miesiącach po inauguracji Donalda Trumpa. Wówczas Ukraina straciłaby terytoria, które obecnie znajdują się pod kontrolą rosyjskiej armii. To plan minimum, bo Rosja chciałaby zająć w całości obwody doniecki, chersoński i zaporoski. Do tego nie zostalibyśmy przyjęci do NATO. Byłby to poniżający pokój dla nas. A reszta już będzie zależała od tego, czy Zachód udzieli nam realnych gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli wojna się zakończy, czeka nas los Korei Południowej albo Wietnamu Południowego. Trzeciej opcji nie ma – dodaje.

Nie ma złudzeń co do tego, że bez wsparcia Zachodu (a przede wszystkim USA) Ukraina nie będzie w stanie kontynuować działań wojennych na własną rękę. – Mamy zniszczoną gospodarkę i ograniczony potencjał mobilizacyjny – twierdzi.