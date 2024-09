Mimo wszystko wielu ekspertów spodziewało się, że po doprowadzeniu do niemal pełnego paraliżu komunikacyjnego Hezbollahu Netanjahu rozpocznie inwazję na pełną skalę północnego Libanu. Tak się jednak przynajmniej w pierwszych kilkudziesięciu godzinach po przeprowadzeniu operacji nie stało. Strategia izraelskiego premiera nie jest więc w pełni jasna. Być może chodzi w niej o podtrzymanie maksymalnego napięcia na Bliskim Wschodzie, co nie jest w interesie starającej się o zdobycie Białego Domu Kamali Harris. Beniamin Netanjahu liczy na ponowne objęcie urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa, za którego pierwszej kadencji m.in. przeniesiona została do Jerozolimy ambasada Stanów Zjednoczonych, a także przedstawiony został, przez zięcia miliardera Jareda Kushnera, niezwykle korzystny dla Izraela plan pokojowy.

W niedzielę Izrael otworzył jednak kolejny front sporu. W stolicy Autonomii Palestyńskiej w Ramallah do biur Al-Dżaziry wtargnęli izraelscy żołnierze z rozkazem zamknięcia działalności nadawcy. Wpływowa stacja finansowana przez Katar ściśle relacjonowała operację pacyfikacji Strefy Gazy przez wojska izraelskie, ale także sytuację na terenach okupowanych na Zachodnim Brzegu Jordanu. Była też zaangażowana w Libanie.

Iran może grać na czas w nadziei, że dokończy program jądrowy

Nie tylko jednak po stronie Izraela nie ma na razie woli doprowadzenia do niekontrolowanej wojny na Bliskim Wschodzie. Eksperci wskazują, że Hezbollah nie posunął się w ten weekend do próby zaatakowania rakietami najważniejszych obszarów miejskich Izraela, w tym przede wszystkim Tel-Awiwu. Klucza do zrozumienia takiej wstrzemięźliwości można szukać w Iranie. Zdaniem amerykańskich źródeł wywiadowczych Teheran robi znaczące postępy na drodze do zbudowania pierwszej bomby atomowej. Nawiązał także coraz bliższą współpracę wojskową z Moskwą, dostarczając Rosjanom nie tylko drony, ale i pociski balistyczne. Być może w zamian otrzymał technologię jądrową. Iran może więc grać na czas, powstrzymując w tak delikatnym momencie Hezbollah przed rozpoczęciem nowej wojny.