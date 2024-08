Miller: Naruszenia zostały skutecznie naprawione

Zgodnie z ustawą Patricka Leahy'ego, Stany Zjednoczone nie mogą udzielać pomocy zagranicznym jednostkom bezpieczeństwa, co do których istnieją wiarygodne podejrzenia, że są zamieszane w łamanie praw człowieka. Istnieje jednak wyjątek „umożliwiający wznowienie pomocy jednostce, jeśli Sekretarz Stanu ustali i zgłosi Kongresowi, że rząd danego kraju podejmuje skuteczne kroki w celu pociągnięcia członków jednostki sił bezpieczeństwa do odpowiedzialności”. Ta sama ustawa została zastosowana przy zniesieniu zakazu zaopatrywania w broń 12. brygady sił specjalnych „Azow” Gwardii Narodowej Ukrainy w czerwcu tego roku.



Decyzja ws. batalionu Necach Jehuda zapadła po ustaleniu, że naruszenia zostały „skutecznie naprawione”, przekazał rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller w oświadczeniu uzyskanym przez CNN. Rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel z kolei opisał w poniedziałek podjęte środki zaradcze: usunięcie dwóch żołnierzy z batalionu ze stanowisk bojowych i oznaczenie ich jako niekwalifikujących się do służby w rezerwie, zaostrzenie wymogów kontroli dla osób rekrutowanych do Necach Jehuda i wprowadzenie nowych mechanizmów kontroli podczas szkolenia.

Administracja Bidena krytykowana i w USA, i w Izraelu

Administracja prezydenta Bidena z jednej strony jest krytykowana w USA za brak skutecznych nacisków na Izrael w sprawie prowadzenia wojny w Strefie Gazy, ze szczególnym uwzględnieniem cierpień zadawanych cywilom. Według krytyków poza retorycznymi wezwaniami do zmiany zachowania rządu Izraela USA niewiele w tej sprawie zrobiły.

Izrael z kolei krytykował samo rozważanie przez USA możliwości nałożenia sankcji na batalion Necach Jehuda.