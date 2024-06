Kiedy myśliwce F-16 dla Ukrainy? Holendrzy przekażą je już tego lata

Samoloty F-16 nadzieją na lepszą obronę terenów przygranicznych

Ukraina od miesięcy czeka na rozpoczęcie korzystania z myśliwców i ma nadzieję, że ich wprowadzenie zmieni dynamikę wojny, zmuszając Rosję do przyjęcia bardziej konserwatywnej taktyki w atakach na obszarach bliżej granicy.

Anatolij Chrapczyński, ekspert lotniczy i były ukraiński pilot wojskowy, uważa, że Rosjanie będą zmuszeni do zmiany swojej taktyki. - Będziemy w stanie skuteczniej namierzać ich samoloty i pociski rakietowe, a im samym będzie naprawdę trudno nadal używać kierowanych bomb lotniczych KAB, które muszą wystrzeliwać z odległości od 50 do 70 km - mówił Chrapczyński.

W ostatnich tygodniach Rosja intensywnie używała KAB przeciwko Charkowowi, wystrzeliwując bomby z samolotów pozostających w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Liczne ukraińskie źródła twierdzą, że F-16 będą w stanie ochronić drugie miasto Ukrainy przed tą bronią.

Ollongren powiedziała, że Ukraina będzie mogła używać przekazanych przez Holendrów myśliwców do przeprowadzania ataków na terytorium Rosji, pod warunkiem, że będą one wykorzystywane do celów obronnych i będą zgodne z prawem międzynarodowym. Podobne stanowisko zajęła Dania, która również uważa, że Ukraina powinna mieć możliwość użycia myśliwców F-16 do atakowania celów wewnątrz Rosji.

- Widzieliśmy, że Ukraina musi mieć możliwość atakowania wewnątrz Rosji. W przeciwnym razie Rosja zawsze będzie miała przewagę. Zezwolenie Ukrainie na użycie broni poza jej granicami zwiększa skuteczność działań wojskowych — powiedziała Ollongren.