NATO już nie wstydzi się pomocy dla Ukrainy. Ministrowie obrony przyjmą nowy plan?

Dania oficjalnie pozwala Ukrainie na użycie F-16 przeciwko celom wojskowym w Rosji – powiedział minister spraw zagranicznych Danii Lars Lücke Rasmussen w Brukseli. Nową deklarację w sprawie użycia zachodniego sprzętu złożył też szef NATO.

Dla wszystkich jest oczywiste, że choć żołnierzy NATO w Ukrainie nie ma, przynajmniej na razie, to państwa sojusznicze aktywnie Ukrainie pomagają. Stopniowo przekraczane były kolejne czerwone linie, począwszy od czołgów, przez systemy obrony rakietowej po myśliwce. Teraz następuje kolejny wielki krok: zgoda dostawców na użycie broni przeciw celom wojskowym w Rosji. Kolejne państwa NATO decydują się na zniesienie restrykcji. – Ukraina ma prawo uderzyć w cele wojskowe na terytorium Rosji w ramach prawa do samoobrony, a my mamy prawo wspierać ich w obronie własnej – powiedział Stoltenberg.

Wyjątek dla Orbana w zaangażowaniu NATO w Ukrainie

Decyzja o przejęciu przez NATO szkoleń i koordynacji pomocy dla Ukrainy wymaga jednomyślności. A od dawna wiadomo, że – podobnie jak w UE – węgry sprzeciwiają się inicjatywom proukraińskim. Stoltenberg jeszcze raz udowodnił, jak zręcznym jest dyplomatą. W przeddzień spotkania w Brukseli pojechał z misją do Budapesztu, gdzie przekonał Viktora Orbána, żeby ten nie blokował jego planu. Węgierski premier zgodził się na to. – Poprosiłem sekretarza generalnego, aby jasno stwierdził, że wszelkie działania wojskowe poza terytorium NATO mogą mieć jedynie charakter dobrowolny, zgodnie z zasadami NATO i naszymi tradycjami. Węgry otrzymały gwarancje, których potrzebujemy – powiedział Orbán. Faktycznie Stoltenberg nie obiecał mu niczego, co wychodzi poza zasady NATO, który przecież nie ma ani własnych sił wojskowych, ani własnego sprzętu – cała pomoc wojskowa idzie od chętnych do tego państw członkowskich. Ale dzięki takiej deklaracji Orbán mógł argumentować, że uzyskał ustępstwa. Stoltenberg zaś ma potrzebną do podjęcia decyzji jednomyślność.

Równolegle do rosnącego zaangażowania NATO w Ukrainie zmienia się też retoryka sojuszu. Bezustanne podkreślanie, że NATO nie jest stroną tej wojny, zastąpiono asertywną retoryką o gotowości sojuszu do szybkiej reakcji na ewentualne zagrożenie ze strony Rosji. Ministrowie państw NATO mają przedyskutować plan dostosowania nuklearnego, które ma wzmocnić gotowość do użycia broni nuklearnej w Europie.