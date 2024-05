Wojna w Ukrainie. Pojawiają się niepokojące informacje

Szykowanie ataku na Charków czy obrona własnego terytorium?

Pojawiają się jeszcze niepokojące informacje o koncentrowaniu rosyjskich wojsk przy północno-wschodnich granicach Ukrainy, jakby z zamiarem ataku na Sumy lub Charków. Ekspert, pułkownik Konstanty Maszowec, twierdzi, że w trzech granicznych obwodach Rosjanie zebrali już 50 tys. żołnierzy. Z tego ponad 30 tys. jest wokół Biełgorodu – na wprost Charkowa.

– To nie jest ta liczba żołnierzy, z którą można szturmować Charków. (…) Gdyby tam było 130 tys., to byłaby inna historia. Rzeczywiście, byłoby to podobne do grupy uderzeniowej na duże miasto – mówi jednak jeden z byłych oficerów batalionu Ajdar, Jewhen Dykij. Te wojska raczej mają bronić Rosji przed rajdami rosyjskich ochotników z terenu Ukrainy.