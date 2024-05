Ukraiński żołnierz najezdniczej armii

Jeszcze nim przeniósł się na stałe do Rosji, Gałuszko podobno odbył służbę w rosyjskiej armii, gdzieś na Uralu — tak przynajmniej twierdzi jego żona. Po rozpoczęciu najazdu na swoją ojczyznę zgłosił się do rosyjskiego wojska, by zebrać pieniądze na operację oczu. Szybko pogarszał mu się wzrok.

Rosyjscy blogerzy imperialni twierdzą jednak, że zwerbowano go dopiero w lutym w łagrze. Nie podają jednak żadnych informacji, za co miałby zostać skazany, jaki miał wyrok i gdzie siedział. Jego żona nie potwierdza karalności męża.

Matka przyczyną strzelaniny

W Charkowie – który od początku roku intensywnie ostrzeliwuje rosyjska armia — nadal mieszka matka Gałuszki. Kilkakrotnie proponował jej przenosiny do Rosji (nawet już po wybuchu wojny), ale odmówiła. To stało się przyczyną katastrofy jej syna.

W czasie ostrzału na początku maja matka uciekając do piwnicy przed rosyjskimi pociskami złamała rękę, a już w schronie dostała udaru. Obecnie jej stan jest ciężki. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu służący dotychczas spokojnie w rosyjskiej armii Gałuszko wpadł we wściekłość.

Ucieczka w rodzinne strony

Zastrzelił sześciu swoich dowódców z dywizjonu haubicznego 10 pułku pancernego ze składu rosyjskiej 70 dywizji. Nie wiadomo, gdzie dokładnie się to stało, prawdopodobnie w pobliżu Doniecka. Ani też, co stało się bezpośrednią przyczyną strzelaniny — możliwe, że jakieś uwagi rosyjskich oficerów artylerii na temat celnego ostrzału Charkowa.