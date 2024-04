Izba Reprezentantów ma głosować nad pakietem ustaw ze środkami na wsparcie Ukrainy, Tajwanu i Izraela w najbliższą sobotę.

Szmyhal wyraził ostrożny optymizm, co do przyjęcia pakietu pomocowego przez amerykański Kongres. W rozmowie z BBC Szmyhal przekazał: - Potrzebujemy tych pieniędzy na wczoraj, nie na jutro i nie na dzisiaj. Jeśli nie będziemy mieli wsparcia, Ukraina upadnie. Zostanie zniszczony globalny system bezpieczeństwa. I cały świat będzie musiał poszukiwać innego systemu bezpieczeństwa.



Trzecia wojna światowa. Czy Ukraina przegra?

Według Szmyhala upadek Ukrainy może doprowadzić do wielu pomniejszych konfliktów, a w rezultacie do III wojny światowej. To nie pierwszy raz, gdy Ukraińscy oficjele ostrzegają przed światowym konfliktem. Podobnie w zeszłym roku wypowiadał się Wołodymyr Zełenski, który twierdził, że przegrana Ukrainy doprowadzi do tego, że kolejno najechana zostanie Polska, a to już doprowadzi do III wojny światowej.

Rosja nigdy nie zaatakowała żadnego kraju należącego do NATO, w tym Polski. Pakt zbiorowej obrony NATO oznacza jednak, że atak na jednego członka stanowi atak na wszystkich.