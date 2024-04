Polityk mówił też, że dla Ukrainy nie jest ważne czy pomoc będzie miała formę darowizny czy pożyczki. - Dla nas ważne jest, by otrzymać uzbrojenie amerykańskie - podkreślił.



Mykoła Kniażycki o wojnie z Rosją: Brakuje żołnierzy. Ludzie zapomnieli, że na wschodzie jest prawdziwe zagrożenie

Parlamentarzystę pytano też o spodziewaną ofensywę Rosji.



- Nikt nie wie co będzie. Kiedy ta pełnoskalowa agresja się zaczęła, to wszyscy myśleli, że Kijów padnie za trzy dni. To się nie stało. Teraz oni chcą jeszcze 30-50 km pójść w przód, by Ukraina nie mogła ostrzeliwać armii rosyjskiej po drugiej stronie granicy. Może być tak, że linia frontu tego nie wytrzyma. Ale Ukraina będzie nadal się broniła, z tym uzbrojeniem, które ma — zapewnił Kniażycki.



Ukraińcy będą walczyć. Ja nie wierzę w to, że Rosjanie wygrają tę wojnę Mykoła Kniażycki, ukraiński parlamentarzysta

W kontekście amerykańskiej pomocy wojskowej Kniażycki mówił, że wznowienie dostaw „zmieni strategicznie sytuację na Ukrainie”.