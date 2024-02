NATO ma przewagę nawet nad katiuszami

Bałujewski nie napisał tego wprost, ale prawdopodobnie chodzi mu o amerykańskie HIMARS-y. To problem bardzo dotkliwy dla rosyjskich generałów, którzy przyzwyczaili się, że ich „Katiusze” są najlepsze na świecie.

Podobną pychę prezentuje cały czas prezydent Putin, który uważa, że i rosyjska broń pancerna, broń rakietowa oraz „wszelkie uzbrojenie używane na polu walki (w Ukrainie)” jest najlepsze na świecie. A generał pisze, że czołgi „stały się jedną z głównych ofiar działań bojowych ostatnich dwóch lat” (czyli w Ukrainie). Niedawny król pola walki, symbol siły uderzeniowej i potęgi bojowej okazał się łatwo wykrywalnym i równie łatwo niszczonym celem. W dodatku „okazał się bardzo wrażliwy na działanie min”.

Rosyjskie czołgi nadają się tylko do muzeum

Co prawda Bałujewski nie wyjaśnia, do której ze stron konfliktu kieruje swoje uwagi, ale ponieważ rosyjska armia używa tylko własnych (czyli rosyjskich i poradzieckich) czołgów, a w ukraińskiej nadal stanowią one większość uzbrojenia pancernego, można uznać, że dotyczy to rosyjskich producentów.

Generał stawia pytanie ogólne: czy czołg utracił swe znaczenie jako główna siła uderzeniowa, manewrowa i podstawa współczesnej wojny? Debata na ten temat zaczęła się w środowisku zachodnich wojskowych długo przed rosyjskim najazdem na Ukrainę. Nie wciągnęła jednak konserwatywnych, rosyjskich wojskowych przywiązanych do widoku setek czołgów na poligonach.

Bałujewski sądzi również, że przyszły rosyjski czołg powinien „dysponować możliwościami prowadzenia silnego ognia na wprost w porównaniu ze środkami ogniowymi (przeciwnika) z umocnionych pozycji”.