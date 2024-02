USA znów zaatakowały cele w Jemenie. Zapowiadają więcej ataków

Z kolei ataki na cele w Jemenie mają związek z atakami przeprowadzanymi przez rebeliantów Huti (wspieranych przez Iran) na statki przepływające przez Zatokę Adeńską i Morze Czerwone. Ataki są gestem solidarności Huti wobec Hamasu walczącego w Strefie Gazy z Izraelem. Huti zapowiadają, że będą atakować statki do momentu zakończenia ofensywy izraelskiej w Strefie Gazy.



Ataki Huti na statki wywierają wpływ na światowy handel. Trasą przez Morze Czerwone przewożone jest ok. 15 proc. ładunków transportowanych drogą morską. Alternatywna trasa wymaga opłynięcia Afryki i wydłuża czas transportu towarów z Azji do Europy drogą morską o 10-14 dni, co znacznie zwiększa koszty.



Amerykanie przeprowadzili już kilkanaście uderzeń na cele w Jemenie w ostatnich tygodniach, ale nie powstrzymało to Huti przed kolejnymi atakami.



Yahya Sarea po ostatnich atakach zapowiada, że ataki rebeliantów na statki na Morzu Czerwonym nie ustaną. „Te ataki nie odstraszą nas od naszego etycznego, religijnego i humanitarnego stanowiska w kwestii wsparcia dla oporu Palestyńczyków w Strefie Gazy” - oświadczył.



Kto wspiera ataki USA i Wielkiej Brytanii na cele w Jemenie?

Amerykańskie Dowództwo Centralne kilka godzin przed atakiem na 36 celów Huti w Jemenie poinformowało o zniszczeniu na terytorium Jemenu sześciu pocisków manewrujących, które Huti zamierzali wystrzelić przeciwko statkom na Morzu Czerwonym. Ponadto ok. 4 rano czasu lokalnego w poniedziałek amerykańska armia miała zniszczyć pocisk przeciwokrętowy przygotowywany do wystrzelenia przez Huti.