Iran zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z atakiem na Tower 22, lecz nie neguje powiązań z proirańskimi organizacjami w Iraku. Zdaniem Teheranu działają one jednak na własną rękę i nie otrzymują bezpośrednio rozkazów z irańskiej stolicy. Nie wykluczone, że tak właśnie jest, co nie zmienia faktu, iż organizacje te toczą wojnę z USA, o czym świadczy ponad 160 uderzeń w ostatnich miesiącach na amerykańskie siły w regionie. Jednak po ataku w Jordanii stawka w tej grze znacznie wzrosła i obecnie chodzi już o sam Iran.

Czy prezydent USA Joe Biden wpada w irańską pułapkę

W Waszyngtonie nikt nie ma złudzeń, jaka jest prawda. Mike Turner, republikański przewodniczący komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów podkreśla, że odpowiedzialność spada na Iran, a USA powinny dać jasno do zrozumienia, iż jest to konflikt, który „stanie u ich progu”, cokolwiek to oznacza. Co do tego zgodni są zarówno republikanie, jak i demokraci.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Jak USA przygotowują się na inwazję Chin na Tajwan. Amerykanie znają swój słaby punkt W 2023 roku światowe media przy okazji wspólnych ćwiczeń wojsk USA i Australii skupiły się na pogłębieniu współpracy obronnej między sojusznikami w związku z rosnącym potencjałem militarnym Chin. Dla Amerykanów wspólne manewry desantowe miały inną, równie ważną korzyść.

„Atak na terytorium Iranu oznaczałby przekroczenie czerwonej linii, co spotka się z miażdżącą reakcją” – ostrzegał w środę oficjalny dziennik rządowy „Tehran Times”. – Nie należy sądzić, aby Waszyngton zdecydował się obecnie na taki krok, lecz jak długo można twierdzić, że za atakami na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie stoi Iran, bez podjęcia konkretnych działań przeciwko temu krajowi? – mówi „Rzeczpospolitej” Bar Szmuel, izraelski niezależny analityk polityczno-wojskowy. Jego zdaniem z punktu widzenia USA czerwona linia nie została jeszcze przekroczona, lecz może to w każdej chwili nastąpić, np. w przypadku skutecznego ataku rebeliantów Huti na amerykański okręt na Morzu Czerwonym. W przeciwieństwie do działających w Iraku proirańskich organizacji nie zapowiadają żadnego zawieszenia działań.

„Biden wpada w irańską pułapkę” – pisze z kolei ukazujący się w Bejrucie dziennik „L’Orient-Le Jour”, przypominając, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie była od dziesięcioleci tak wybuchowa jak obecnie, po ataku Hamasu na Izrael. Zdaniem dziennika Biden ma wiele możliwości odpowiedzi na atak w Jordanii, lecz każda z nich jest niedoskonała, zarówno w odniesieniu do sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak i zbliżających się wyborów prezydenckich.