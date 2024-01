Trzy miesiące czekają na ewakuację z Gazy. Są obywatelami Polski

MSZ podaje, że dotychczas wyjechały 23 osoby z polskim paszportem. 12 listopada ewakuowano 18 osób, które dzień później poleciały do Polski z Egiptu samolotem Sił Zbrojnych RP, a 17 listopada kolejne pięć przekroczyło granicę i poleciało samolotami rejsowymi z Kairu do Warszawy. Kiedy następne – to leży „wyłącznie w gestii Izraela i Egiptu”.

W praktyce kluczowe jest zezwolenie Izraela.

Wciąż słychać wybuchy

Kontakt z Osamą Abo Zebidą jest trudny. Udało mi się raz połączyć telefonicznie poprzez komunikator. Internet często zanika. Pisaliśmy do siebie wiadomości, dostałem też kilka wiadomości głosowych. Od niedzieli kontaktu nie ma.

Czytaj więcej Polityka Polska nie ma oficjalnego stanowiska w sprawie oskarżenia Izraela o ludobójstwo RPA wniosła oskarżenie przeciwko Izraelowi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. W obronie Izraela stanęły USA i część państw europejskich. Polska nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

– Już 7 października nasza dzielnica w Gazie, luksusowa, mam tam też firmę, została zbombardowana. Wziąłem kluczyki do samochodu i paszporty i ruszyliśmy do Rafah na południu Strefy. Nie wiem, co się stało z naszym domem, jak widzę zdjęcia z naszej dzielnicy, strasznie to wygląda. Pochodzę z Rafah. W domu po moich rodzicach mieszka brat, ale przyjął z 50 osób, które uciekły z Gazy. Najpierw zamieszkaliśmy w namiocie, a potem u kolegi. Mówili nam, że na południu Strefy będzie bezpiecznie, ale nie jest, wciąż słychać wybuchy. Dzieci są w strachu, trójka choruje – przekazał mi Osama Abo Zebida.

– Czekamy już ponad trzy miesiące, nie wiem, co się dzieje. Jesteśmy obywatelami Polski, mamy tam przyjaciół, ja miałem firmę. Mamy prawo żyć normalnie w Polsce – dodał.