Izraelskie Siły Obronne podały w poniedziałek, że ok. 17 proc. żołnierzy, którzy zginęli w czasie walk, do jakich doszło w Strefie Gazy po 7 października, to żołnierze, którzy zginęli wskutek wypadków, m.in. ofiary innych izraelskich żołnierzy.