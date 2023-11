Wystąpienie Joe Bidena zakłócone przez kobietę wzywającą do zawieszenia broni w Gazie

Biden przemawiał do ok. 200 osób, gdy kobieta przerwała jego przemówienie krzycząc: "Jako rabin, muszę wezwać pana do doprowadzenia do zawieszenia broni natychmiast".



USA za "humanitarną przerwą" w Strefie Gazy

W odpowiedzi prezydent USA stwierdził, że jego zdaniem "potrzebujemy przerwy". - Przerwa oznacza danie czasu na wydostanie więźniów - dodał.



Biały Dom wyjaśnił następnie, że Biden mówiąc o więźniach miał na myśli zakładników wywiezionych do Strefy Gazy przez Hamas po ataku z 7 października na Izrael. W wyniku ataku z 7 października w Izraelu zginęło ok. 1,4 tys. osób, a Hamas wziął ponad 240 zakładników w Izraelu.



Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podaje, że w działaniach zbrojnych podjętych przez Izrael zginęło 8 796 Palestyńczyków, w tym 3 648 dzieci.