Wojna w Ukrainie. Rosjanie z furią atakują Awdijiwkę

„Widziałem dużo (rosyjskiej) piechoty jadącej na czołgach, tylko po to by stać po prostu celem (ukraińskiej) broni przeciwpancernej. Coś takiego jest nie do wyobrażenia w amerykańskiej armii” – napisał w Twitterze (obecnie X) amerykański weteran z Iraku i Afganistanu.

„To jest niebywałe i nie do wyobrażenia, że Rosjanie cenią własne wojska mniej niż zero” – to z kolei zdumiony europejski analityk o szturmach Awdijiwki.

Deficyt worków na ciała

Rosyjscy wolontariusze wspierający swą armię na zapleczu zaczęli w sieci społecznościowej Telegram informować o „deficycie worków na ciała w Doniecku”. – Jeśli ktoś z was może je dostarczyć, zróbcie to szybko. Potrzebujemy też ubrań i żywności. Ale jedzenie musi być w zamkniętych opakowaniach, bo nigdy nie wiesz, czy ktoś tam czegoś nie będzie chciał dosypać – apelowała jedna z rosyjskich wolontariuszek.

Straty są tym większe, że atakują oddziały złożone ze zmobilizowanych żołnierzy (czyli gorzej wyszkolonych niż kontraktowi). Część ukraińskich żołnierzy twierdzi, że są to jednostki tzw. 1 Korpusu Armijnego sformowanego ze zmobilizowanych w obwodzie donieckim. Ponieważ jednak wcześniej poniósł on ciężkie straty uzupełniano go Rosjanami z głębi Rosji, obecnie stanowią prawie połowę żołnierzy. Ale inni ukraińscy frontowcy informują o udziale w atakach rosyjskich wojsk desantowych, też zresztą składających się ze zmobilizowanych.

Urodzinowy prezent dla Putina

Niezależnie od strat, ataki cały czas trwają. „Rosyjska taktyka szturmów „ludzkimi falami” jest dla nas odrażająca. Ale Rosja uważa ją za efektywną (zadziałała w Bachmucie) i byłoby błędem, gdyby Ukraińcy sądzili, że duże straty powstrzymają Rosjan” – zauważył jeden z amerykańskich ekspertów.