Ostatnie tygodnie kontrofensywy. Front znajduje się w stanie niepewnej równowagi

Rosyjska armia jednak nie zamierza patrzeć na to bezczynnie i już rozpoczęła własny atak na dalekim, wschodnim odcinku frontu, w okolicach wyzwolonego rok temu Kupiańska. Tam do ataku Kreml rzucił oddziały swej rezerwowej 25. armii, ale na razie nie doprowadziło to do zmiany przebiegu linii frontu.

Wojna z Ukrainą. Ile nowych oddziałów utworzono w Rosji?

Zdaniem ekspertów 25. armia miała posłużyć jako taran rosyjskiego kontrataku właśnie jesienią. Obecnie na front wysyłana jest poszczególnymi oddziałami, i to w różne miejsca, choć większość walczy właśnie w okolicach Kupiańska.

Dziennikarze śledczy z rosyjskiej grupy Conflict Intelligence Team obliczyli, że od czasu zeszłorocznej, wrześniowej mobilizacji w Rosji stworzono ponad 120 nowych oddziałów, głównie pułków zmechanizowanych. Trafiło do nich 2/3 powołanych pod broń rezerwistów, a ok. 1/3 wysłano wprost na front, by wzmocnić mocno przetrzebione oddziały.

Obecnie nie wiadomo, gdzie jest i co robi tam masa ponad 120 oddziałów. Część na pewno tworzy 25. armię, Kreml formuje też następną, 8., lecz to zbyt mało, aby uporządkować 120 jednostek. Być może większość z oddziałów istnieje tylko na papierze, bo nie mają broni ani dowódców – trudno to jednoznacznie potwierdzić.

Kreml wabi do wojska ochotników, nie zważając na ich stan i umiejętności

Ogromnym problemem są nowi rosyjscy żołnierze. „Byłem ostatnio na wsi (na przepustce – przyp. red.). Tam było dwóch pijaczków, cały czas chodzili razem. Bo jeden z powodu wieloletniego picia miał już kłopoty z chodzeniem. Nająłem ich raz, żeby mi zrobili wykop w ziemi: półtora na dwa metra, głęboki na dwa metry. Cztery dni ryli, 10 minut kopali, dwie godziny odpoczywali. A teraz już ich nie ma na wsi. Zaciągnęli się do wojska, jako ochotnicy. Do oddziałów szturmowych” – jeden z rosyjskich żołnierzy skonsternowany opisywał w internecie wartość rezerw swojej armii.