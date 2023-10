Wojna na Ukrainie. Na froncie tym razem atakują Rosjanie

Jego uwagi dotyczą jednak ewentualnego zniszczenia mostu. Wtedy powstanie konieczność zaopatrywania wojsk na półwyspie drogą lądową, poprzez okupowane tereny południa Ukrainy. Ale „wzmacnianie logistyki” może również oznaczać przygotowanie do ewentualnego odcięcia wojsk na Krymie od Rosji, przy czym most pozostanie nienaruszony. Choć to ostatnie budzi wątpliwości, Ukraińcy nie ukrywają, że jego zniszczenie jest jednym z ich głównych celów, a obecnie mają możliwości techniczne takiego uderzenia.

W ramach umacniania swych pozycji Rosjanie próbują odrzucić Ukraińców jak najdalej od Doniecka, a jednocześnie zaczynają rozbudowywać drogi i linie kolejowe prowadzące z Rosji na zaplecze swych wojsk w tym rejonie. Obecnie zaopatrywane są one głównie poprzez Krym. Rosyjska armia uzależniona jest od transportu kolejowego, dlatego jej ładunki jadą przez most Krymski na półwysep, do Dżankoja. Tam są nocami rozładowywane i małymi partiami dostarczane na front.

Teraz Rosjanie zaczęli budować nową linię kolejową z Mariupola do Doniecka, która o dwa dni skróci czas dostaw. Z Rostowa zaś do Mariupola budują czteropasmową drogę szybkiego ruchu.

– Od pierwszego dnia okupacji Mariupol jest najważniejszym strategicznym punktem. Teraz po prostu rosyjska armia wzmacnia jego położenie, rozbudowując logistykę wokół niego – uważa jeden z rosyjskich ekspertów.

Samo miasto nadal leży w gruzach. Okupanci zbudowali w nim jedynie kilka bloków mieszkalnych, w których osiedlono głównie przybyszy z Rosji. W centrum Mariupola wysiedlono mieszkańców z uszkodzonych budynków na ulicę, domy zburzono, a na ich miejsce postawiono nowe, w których mieszkania są sprzedawane również przyjezdnym. Byli mieszkańcy stali się bezdomnymi. Powoli miasto staje się rosyjską fortecą, w której ludność wymieniana jest całkowicie na Rosjan.