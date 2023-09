Zachodni sojusznicy Ukrainy zorganizowali szkolenia dla tysięcy żołnierzy w nadziei, że przygotują ich do walki z Rosjanami.

Niektórzy jednak twierdzą, że zasady, których uczą się od krajów NATO, często nie sprawdzają się na polu bitwy.

- Gdybym robił tylko to, czego nauczyły mnie (zachodnie siły zbrojne - red.) byłbym martwy - powiedział dowódca sił specjalnych w 78. pułku na Ukrainie, który rozmawiał z "Financial Times". W artykule nie podano jego pełnego imienia i nazwiska, nazywając go Suleman.

Podczas szkolenia Suleman powiedział, że przedstawiono mu "kilka dobrych rad", ale także "złe rady... jak ich sposób oczyszczania okopów". - Powiedziałem im: "Chłopaki, przez to zginiemy" - relacjonował.