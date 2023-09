Recep Tayyip Erdogan nie przekonał Władimira Putina. Spotkanie w Soczi bez przełomu

W Kijowie „łagodzić” swojego stanowiska nie zamierzają. Już po spotkaniu w Soczi szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba opowiedział się za wznowieniem umowy zbożowej, ale „nie kosztem spełnienia zachcianek i szantażu Federacji Rosyjskiej”.

– Wykonanie warunków Rosji spowodowałoby lawinę kolejnych żądań Kremla. To oznaczałoby okazanie słabości pod presją pirackich działań Moskwy. Rosja zatrzymuje statki cywilne, stosuje terror na Morzu Czarnym, a świat ma łagodzić sankcje? – mówi „Rzeczpospolitej” Mychajło Paszkow, ekspert ds. polityki zagranicznej z kijowskiego Centrum Razumkowa.

Rosja zaatakowała dronami ukraińskie porty

Wizyta tureckiego przywódcy, który jest jedynym podającym rękę Putinowi przywódcą państwa NATO, nie powstrzymała Kreml przed kolejnymi bombardowaniami Ukrainy. Zaledwie kilka godzin przed spotkaniem w Soczi rosyjska armia przeprowadziła zmasowany atak dronów na południu obwodu odeskiego. Bezzałogowce irańskie typu Shahed przez 3,5 godziny atakowały m.in. port Izmaił na Dunaju. Na celowniku znów znalazły się magazyny ze zbożem i obiekty infrastruktury cywilnej.

Z informacji MSZ Ukrainy wynikało, że drony spadły i detonowały również na terytorium sąsiedniej Rumunii, ale tamtejszy resort obrony zaprzeczył tym informacjom. Poprzez ukraińskie porty na Dunaju przebiega najważniejsza droga eksportu ukraińskiego zboża, odkąd Rosja w lipcu wycofała się z umowy zawartej z Turcją i ONZ (osobną identyczną umowę Turcja i ONZ zawarły z Ukrainą).

– Rosja chce skompromitować Ukrainę, by społeczność międzynarodowa, a głównie państwa afrykańskie, myślała, że nasz kraj jakoby nie wywiązuje się z obowiązków. To wszystko robią z myślą o zbliżającej się 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – mówi Paszkow. – Chcą zniszczyć naszą infrastrukturę portową, całkowicie zablokować ukraiński eksport produkcji rolnej, by później ogłosić na cały świat, że tylko Rosja może uratować głodującą Afrykę – dodaje ukraiński ekspert.