Według ukraińskich mediów zmiana na stanowisku ministra obrony może dokonać się już w przyszłym tygodniu. Portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w rządzie, podaje, że o dymisji szefa najważniejszego w czasie wojny resortu na wniosek prezydenta zadecyduje parlament. Zgodnie z prawem ukraiński przywódca miałby zaproponować kandydaturę następcy Reznikowa. Komentatorzy w Kijowie mówią, że ministrowi udało się uzbroić ukraińską armię w nowoczesną zachodnią broń, ale nie potrafił się uporać z aferami korupcyjnymi, które w ostatnim czasie wybuchały na zapleczu resortu.

Reklama

– Dlaczego minister obrony jeszcze nie został zdymisjonowany? Po tych wszystkich aferach? Nawet jeżeli nie ma z nimi związku, wygląda na to, że nie jest w stanie skutecznie walczyć z korupcją – mówił ostatnio „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, jeden z najbardziej rozpoznawalnych deputowanych Rady Najwyższej z opozycyjnej Europejskiej Solidarności. Komentował w ten sposób propozycję Wołodymyra Zełenskiego, który przyrównał korupcję w czasie stanu wojennego do zdrady państwa. Gdyby wprowadzono taki zapis, skorumpowanym urzędnikom groziłoby 15 lat więzienia i konfiskata majątku.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ołeksij Honczarenko: Nie popełniajmy starych błędów Mam nadzieję, że nasze relacje nie zostaną zachwiane poprzez techniczne sprawy – mówi Ołeksij Honczarenko, deputowany ukraińskiej Rady Najwyższej.

We wtorek prezydent ogłosił, że tysiące Ukraińców w wieku poborowym dzięki łapówkom wyjechały za granicę. Nie wiadomo jednak, ile wystawiono fałszywych orzeczeń lekarskich o niezdolności do służby. Wysokość łapówki, jak mówił Zełenski, sięgała od 3 do 15 tys. dol. Dlatego polecił skontrolować wszystkie orzeczenia wystawione przez wojskowe komisje lekarskie po 24 lutego 2022 r. Prezydent zwolnił też szefów wszystkich obwodowych wojskowych komisji uzupełnień. Stało się to po tym, jak jeden z nich kupił w czasie wojny luksusowe posiadłości w Hiszpanii, a drugi zmuszał żołnierzy do budowy swojej daczy.

Ołeksij Reznikow zostanie ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii?

Prezydencka frakcja Sługa Narodu w Radzie Najwyższej zapowiedziała w środę, że do końca roku przyjmie pakiet ustaw, które zreformują pracę wojskowych komisji lekarskich i uniemożliwią korupcję. Ostatnio policja wraz z innymi służbami (SBU, NABU) przeprowadziła setki rewizji w całym kraju, poddano też weryfikacji ponad 10 tys. orzeczeń medycznych.