Brytyjski wywiad bada zawalenie się tamy na Ukrainie

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 468 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainie. Rosjanie twierdzą, że zniszczyli czołgi leopard odpierając ukraińską ofensywę w obwodzie zaporoskim.

- Nasze agencje wojskowe i wywiadowcze przyglądają się tej sprawie, jest zbyt wcześnie, aby dokonać ostatecznej oceny – powiedział Sunak dziennikarzom w drodze do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem.

Reklama

- Mogę tylko powiedzieć, że jeśli było to działanie zamierzone, byłoby to, jak sądzę, największym atakiem na infrastrukturę cywilną na Ukrainie od początku wojny i po prostu pokazałoby nowe dno rosyjskiej agresji - powiedział brytyjski premier. - Ataki na infrastrukturę cywilną są przerażające i złe. Do tej pory widywaliśmy takie przypadki w tym konflikcie, ale jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić to definitywnie”.

Zapytany, czy omówi tę kwestię z Bidenem podczas czwartkowego spotkania, Sunak powiedział, że tematem rozmowy na pewno będzie Ukraina, ale z naciskiem na natychmiastową pomoc humanitarną.