Liczenie wojennych szkód na Ukrainie rozpoczęte

Powstała w 1949 r. Rada Europy na szczeblu przywódców spotyka się bardzo rzadko. Szczyt w Rejkiawiku był pierwszą taką okazją od 18 lat. Jednym z powodów była agresja Rosji na Ukrainę. Ale działająca w Strasburgu instytucja chce też zaznaczyć swoją obecność, bo boi się znaleźć w cieniu innej inicjatywy – Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Ta druga liczy zaledwie rok, a jej autorem jest Emmanuel Macron. EWP spotkała się raz w Pradze, kolejny szczyt zaplanowano na 1 czerwca w stolicy Mołdawii. Oprócz państw UE uczestniczą w niej wszystkie państwa kandydujące do UE, ale i te, które do UE nie chcą wejść – jak państwa Azji Środkowej czy te, które z niej wyszły – Wielka Brytania. Rada Europy to instytucja broniąca przede wszystkim praw człowieka i wartości demokratycznych, inicjatywa Macrona ma mieć natomiast wymiar geopolityczny: być platformą współpracy w takich sprawach, jak energia czy migracja. I choć niektórzy w Radzie Europy obawiają się konkurencji, to doświadczeni dyplomaci w Brukseli uważają, że nie ma czego.

– Inicjatywa Macrona będzie miała krótki żywot. Nie bardzo wiadomo, czemu ma służyć. Poza tym takie inicjatywy nie są w stanie funkcjonować bez struktur administracyjnych – ocenia jeden z naszych rozmówców.