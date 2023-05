Instytut Studiów nad Wojną: Rosja zaczyna się bronić

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 437 Trwa inwazja Rosji na Ukrainę, rozpoczęta 24 lutego 2022 roku. W piątek szef Grupy Wagnera zapowiedział odwrót swoich sił z Bachmutu, o który walki trwają od 9 miesięcy.

Zdaniem analityków z ISW sytuacja na froncie wskazuje, że osyjskie Ministerstwo Obrony porzuciło ofensywę w Bachmucie na rzecz przygotowania do odparcia oczekiwanej ukraińskiej kontrofensywy. Postawiło to Grupę Wagnera, główną rosyjską siłę od miesięcy walczącą o Bachmut, w trudnej sytuacji.

"Utrzymujący się upór PKW Wagner w Bachmucie jest nie do pogodzenia z ogólnym spowolnieniem tempa rosyjskich działań ofensywnych w innych częściach Ukrainy" - pisze ISW. Eksperci wskazują, że poza ograniczonymi atakami lokalnymi w rejonie Krzemieńna i pod Donieckiem, siły rosyjskie praktycznie wstrzymały działania ofensywne na całej linii frontu, co prawdopodobnie oznacza przejście do defensywy

Nie jest jeszcze jasne, czy Prigożyn rzeczywiście zamierza opuścić Bachmut 10 maja, czy też zapowiedział to w ostatniej chwili, starając się pozyskać poparcie rosyjskiego Sztabu Generalnego. Jeśli wagnerowcy podtrzymają swoją decyzję, będą potrzebować pomocy regularnych rosyjskich wojsk do osłaniania odwrotu. Ponadto rosyjskie wojsko nie ma wystarczających rezerw, aby zastąpić pozycje, które PKW „Wagner” może pozostawić w Bachmucie.