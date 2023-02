Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 368 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Początkowe prognozy rosyjskiego sukcesu nie spełniły się, na co eksperci wskazują wiele czynników, w tym wyższe morale i lepszą taktykę wojskową po stronie ukraińskiej, ale także - co kluczowe - dostawy zachodniego uzbrojenia.

Chociaż w ostatnich nagłówkach gazet wiele mówiło się o tym, że zachodnie czołgi bojowe czy systemy obrony powietrznej Patriot mogą wpłynąć na wynik wojny, systemy te nie zostały jeszcze użyte w walce na Ukrainie.

Są jednak inne rodzaje broni, które już pomogły zmienić przebieg wojny. Oto trzy kluczowe:

Javelin

Na samym początku wojny żołnierze po obu stronach spodziewali się, że rosyjskie kolumny pancerne w ciągu kilku dni zaczną wjeżdżać do Kijowa.

Ukraińcy potrzebowali czegoś, co mogłoby osłabić ten atak - i znaleźli to w postaci Javelina, wystrzeliwanego z ramienia, kierowanego pocisku przeciwpancernego, który może być użyty przez jednego żołnierza.

Producent Lockheed Martin, który opracował pocisk wspólnie z firmą Raytheon, tłumaczy, że skuteczność polega na łatwości użycia.

Javelin jest bronią typu "odpal i zapomnij". Gdy tylko jego operator odda strzał, jest w stanie uciec do osłony, podczas gdy pocisk znajdzie drogę do celu.

Było to szczególnie ważne w początkowym okresie wojny, gdyż Rosjanie, próbując przedostać się na tereny miejskie, zwykle trzymali się w kolumnach. Operator Javelina mógł wystrzelić z budynku lub zza drzewa i zniknąć zanim Rosjanie zdążyli odpowiedzieć ogniem.

Javelin jest również dobry w celowaniu w słaby punkt rosyjskich czołgów, ponieważ trajektoria lotu po wystrzeleniu zakrzywia się w górę, a następnie spada na cel z góry.

Można to było zaobserwować na zdjęciach z początku wojny, na których widać rosyjskie czołgi ze zniszczonymi wieżami. Często to właśnie Javelin wyrządzał szkody.

Wpływ był tak wielki, że dwa i pół miesiąca po rozpoczęciu inwazji prezydent USA Joe Biden odwiedził zakład w Alabamie, gdzie są one produkowane, aby pochwalić pracowników za pomoc w obronie Ukrainy. Istniała jeszcze jedna zaleta Javelinów, szczególnie istotna na początku wojny: były one politycznie akceptowalne.

HIMARS

Pełna nazwa stosowana przez amerykańską armię to M142 High Mobility Artillery Rocket System. Jest to "system broni precyzyjnego uderzenia o pełnym spektrum, sprawdzony w walce, działający we wszystkich warunkach atmosferycznych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, kołowy, śmiercionośny i responsywny" - informują Amerykanie.

HIMARS to 5-tonowa ciężarówka przewożąca kapsułę, która może wystrzelić sześć rakiet niemal jednocześnie, wysyłając ich wybuchowe głowice daleko poza linie frontu pola walki, a następnie szybko zmienić pozycje, aby uniknąć kontrataku.

"Jeśli Javelin był kultową bronią wczesnych faz wojny, to HIMARS jest taką bronią późniejszych faz" - napisał w styczniu Mark Cancian, starszy doradca Programu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

HIMARS wystrzeliwuje amunicję zwaną Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), która ma zasięg od 70 do 80 kilometrów. Systemy naprowadzania GPS sprawiają, że są niezwykle dokładne, w granicach około 10 metrów od zamierzonego celu.

W lipcu ubiegłego roku rosyjski reporter Roman Sapenkow przekazał, że był świadkiem uderzenia HIMARS na rosyjską bazę na lotnisku w okupowanym Chersoniu.

"Uderzyło mnie to, że cały pakiet, pięć lub sześć rakiet, wylądował praktycznie w jednym miejscu" - napisał.

Uderzenia zmusiły "Rosjan do przeniesienia swoich składów amunicji dalej na tyły, zmniejszając tym samym dostępną siłę ognia rosyjskiej artylerii w pobliżu linii frontu i utrudniając wsparcie logistyczne.

Użycie rakiet dalekiego zasięgu do uderzenia w cele takie jak mosty zakłóciło rosyjskie działania w zakresie zaopatrzenia.

Dron Bayraktar TB2

Zaprojektowany przez Turków dron stał się jednym z najbardziej znanych na świecie bezzałogowych statków powietrznych (UAV) dzięki wykorzystaniu go w wojnie na Ukrainie.

Jest stosunkowo tani, wykonany z części dostępnych na rynku, zadaje śmiertelne ciosy i rejestruje swój przelot. Na nagraniach widać, jak za pomocą pocisków, rakiet naprowadzanych laserowo i inteligentnych bomb likwiduje rosyjskie wojska, artylerię i linie zaopatrzeniowe.

Drony te często były przeceniane z powodu opinii, jaką wokół ich skuteczności stworzyli Ukraińcy. Turecki sprzęt był skuteczny do czasu przygotowania przez Rosjan obrony powietrznej. Niska prędkość przelotu powoduje, że były łatwe do strącania.

Dla Ukraińców to nie miało znaczenia. O ich niszczycielskiej sile nagrywano nawet teledyski.