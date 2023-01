Generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w piątek przekazał notatkę oficerom. Z jej treścią zapoznała się stacja NBC News. Amerykański dowódca przewiduje, że za dwa lata USA będą w stanie wojny z Chinami.

Minihan stwierdził w notatce, że ponieważ zarówno Tajwan, jak i USA będą miały wybory prezydenckie w 2024 roku, Stany Zjednoczone będą "rozkojarzone", a chiński prezydent Xi Jinping będzie miał możliwość ruszenia na Tajwan.

"Mam nadzieję, że się mylę. Moje przeczucie mówi mi, że będziemy walczyć w 2025 roku" - napisał. "Xi zapewnił sobie trzecią kadencję (jako sekretarz generalny partii komunistycznej) i wyznaczył swoją radę wojenną w październiku 2022 roku. Wybory prezydenckie na Tajwanie są w 2024 roku i dadzą Xi powód" - dodał Minihan.

Określa on swoje cele przygotowań, w tym zbudowanie "ufortyfikowanego, gotowego, zintegrowanego i zwinnego zespołu manewrowego Sił Połączonych, gotowego do walki i zwycięstwa wewnątrz pierwszego łańcucha wysp."

Podpisana notatka jest skierowana do wszystkich dowódców skrzydeł lotniczych w Dowództwa Lotnictwa Transportowego (AMC) i innych dowódców operacyjnych Sił Powietrznych.

Rzecznik AMC potwierdził w piątek, że notatka jest prawdziwa: "Jest to autentyczna wewnętrzna notatka generała Minihana skierowana do podległych mu zespołów dowódczych. Jego rozkaz opiera się na zeszłorocznych fundamentalnych wysiłkach AMC, aby przygotować Siły Powietrzne do przyszłego konfliktu, gdyby odstraszanie zawiodło."

"Strategia Obrony Narodowej jasno określa, że Chiny są wyzwaniem dla Departamentu Obrony, a nasze skupienie pozostaje na pracy wraz z sojusznikami i partnerami w celu zachowania pokojowego, wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku" - przekazał sekretarz prasowy Departamentu Obrony gen. bryg. Patrick Ryder.

W marcu 2021 roku adm. Philip Davidson, ówczesny dowódca amerykańskiego Dowództwa Indo-Pacyfiku, powiedział na przesłuchaniu senackiej Komisji Służb Zbrojnych, że "Tajwan jest wyraźnie jedną z ambicji (Chin)".

- Myślę, że zagrożenie ujawni się w ciągu tej dekady, a właściwie w ciągu najbliższych sześciu lat - powiedział Davidson.

Zapytany na początku tego miesiąca, czy chińska inwazja na Tajwan jest nieuchronna, sekretarz obrony Lloyd Austin, powiedział: "To, co widzimy ostatnio, to pewne bardzo prowokacyjne zachowanie ze strony sił Chin i ich próba przywrócenia nowej normalności".

- Ale czy to oznacza, że inwazja jest nieuchronna. Poważnie w to wątpię - powiedział Austin.