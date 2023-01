W czwartek rosyjski przywódca Władimir Putin polecił ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu ogłoszenie 36-godzinnego „zawieszenia broni” na całej linii frontu. Ma to być odpowiedź na apele patriarchy Cyryla, by rozejmem umożliwić żołnierzom uczestniczenie w nabożeństwach prawosławnego Bożego Narodzenia.

„Rozejm” - zgodnie z deklaracją Kremla - ma obowiązywać od południa 6 stycznia do północy 7 stycznia. Ukraińscy obrońcy donoszą jednak, że Rosjanie nie wstrzymali swoich ataków.



Komentując decyzję gospodarza Kremla o „wstrzymaniu ognia” gen. Waldemar Skrzypczak zwrócił uwagę, że „Putin ciągle gra”. - Trzeba zauważyć, że najpierw o zawieszeniu broni mówił Cyryl. To była taka „propozycja”. Więc teraz Putinowi nie wolno nie zrobić tego, o co prosi patriarcha, bo Rosjanie są wierzącymi ludźmi. Jak on by nie uszanował tego, o co prosi Cyryl, to by zostało źle odebrane przez wierzących Rosjan. Więc Putin, który bardzo udaje wierzącego, to robi - tłumaczył w rozmowie z „Faktem” były dowódca Wojsk Lądowych.

- Pytam tylko, co to jest, te kilkadziesiąt godzin tego zawieszenia broni? To jest kabaret, a nie wstrzymanie ognia - ocenił generał. Zauważył, że decyzja o „rozejmie” jest adresowana w pierwszej kolejności do Rosjan. - To nie ma celu operacyjnego, militarnego. Jest to adresowane to Rosjan, aby pokazać jego rzekomą dobrą wolę i że jest wierzący - powiedział były wojskowy, dodając, że „to niczego nie zmienia na polu bitwy”, ponieważ najeźdźcy mogą wykorzystać ten czas na przegrupowanie.



- Ukraińcy żadnego zawieszenia broni nie powinni przyjmować, bo to jest jednostronne, deklaratywne. To nic nie znaczy. To z nikim nie jest uzgodnione, więc to jest lipa -- podkreślił gen. Waldemar Skrzypczak.