Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock nie ma nadziei na zawieszenie broni, a nawet pokój na Ukranie podczas świąt. W odpowiedzi na pytanie w tej sprawie w wywiadzie dla "Bild am Sonntag" powiedziała: "Nikt poza Putinem nie rozpoczął tej wojny, a jeśli Putin tego chce, to wojna skończy się jutro. Prezydent Rosji musi tylko wydać swoim żołnierzom rozkaz do wycofania się."

Baerbock sprzeciwia się również zawieszeniu broni na rosyjskich warunkach. W jej ocenie, bie zakończyłoby to "horroru" ludzi na Ukrainie, "wręcz przeciwnie".

- Sytuacja jest najgorsza dla ludzi na terytoriach okupowanych - powiedziała. - Nie tylko brakuje tu prądu i ciepła, nie docierają nawet międzynarodowe dostawy pomocy. Każdego dnia ludzie żyją w strachu przed porwaniami, torturami, morderstwami ze strony rosyjskich sił okupacyjnych - dodała.