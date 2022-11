Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 265 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W poniedziałek wieczorem pojawiły się nieoficjalnie doniesienia o zdobyciu przez ukraińską armię przyczółków na lewym brzegu Dniepru.

Przemawiając podczas spotkania z przywódcami państw G20 na indonezyjskiej wyspie Bali, prezydent FIFA Gianni Infantino powiedział, że trwający miesiąc turniej, który rozpoczyna się w Katarze w niedzielę, jest niepowtarzalną okazją do wprowadzenia pokoju.

- Moja prośba do was wszystkich, aby pomyśleć o tymczasowym zawieszeniu broni na jeden miesiąc na czas trwania Mistrzostw Świata, lub przynajmniej o wdrożeniu niektórych korytarzy humanitarnych lub czegokolwiek, co mogłoby doprowadzić do wznowienia dialogu jako pierwszego kroku do pokoju - powiedział Infantino.

- Jesteście światowymi przywódcami, macie możliwość wpływania na bieg historii. Piłka nożna i Mistrzostwa Świata oferują wam i światu wyjątkową platformę jedności i pokoju na całym świecie - dodał.

Mundial rozpocznie się 20 listopada i potrwa do 18 grudnia. Katar jest pierwszym krajem Bliskiego Wschodu, który będzie gospodarzem największej piłkarskiej imprezy.

Rosja, która była gospodarzem mundialu w 2018 roku, dotarła cztery lata temu do ćwierćfinału, ale otrzymała zakaz udziału w tym turnieju z powodu swojej inwazji na Ukrainę. Ukraina była bliska awansu, ale przegrała w kwalifikacjach z Walią.