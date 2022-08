Osoby zatrudnione, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, także będą objęte tzw. autozapisem. Pracodawcy powinni wziąć to pod uwagę przy ustalaniu swoich budżetów na przyszły rok. Pierwszy tzw. autozapis nastąpi bowiem w 2023 roku, a kolejne będą mieć miejsce co 4 lata.