SN: ma dwa paszporty, może przenieść się do niemieckiego więzienia

Polskie obywatelstwo skazanego z podwójnym obywatelstwem nie stoi na przeszkodzie przekazania go innemu państwu do odbycia kary - to główna teza postanowienia Sądu Najwyższego wydanego po kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich.