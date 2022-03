Madonna, Annie Lennox, Stevie Nicks, U2, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Weeknd oraz Young Leosia i Vito Bambino z Polski 8 kwietnia wezmą udział w największym globalnym cyfrowym wiecu, aby zbierać fundusze dla uchodźców na Ukrainie i na całym świecie pod hasłem Stand Up For Ukraine.