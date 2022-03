Austin wyraził przekonanie, że rosyjskie jednostki na Ukrainie nie posuwają się naprzód tak szybko, jak Rosja by tego chciała.



Sekretarz obrony USA wskazał, że Rosjanie nie radzą sobie z logistyką, nie widać też dowodów na "dobre wykorzystanie wywiadu taktycznego" ani "połączenie działań powietrznych z manewrami naziemnymi".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sztab Generalny armii Ukrainy: Utraciliśmy dostęp do Morza Azowskiego Główne cele, jakie stawiał sobie agresor, w tym rozbicie ukraińskich sił zbrojnych, okrążenie Kijowa, dotarcie do administracyjnych granic obwodów donieckiego i ługańskiego i ustanowienie kontroli nad lewobrzeżną Ukrainą, nie zostały osiągnięte - podaje Sztab Generalny armii Ukrainy w najnowszym komunikacie na temat sytuacji na frontach.

- Są rzeczy, które spodziewaliśmy się zobaczyć, a ich nie widzimy. Rosjanie naprawdę zaprezentowali nam pewne (swoje) problemy. Tak wiele ich założeń, z jakimi rozpoczęli walkę, okazało się nieprawdziwych - stwierdził Austin.



Austin mówił m.in. że - jego zdaniem - Rosjanie zakładali, że będą posuwać się szybko naprzód i szybko zajmą Kijów. - Nie byli w stanie tego zrobić - dodał.

Mam nadzieję, że Chiny nie wesprą tych nikczemnych działań Putina Lloyd Austin, sekretarz obrony USA

Sekretarz obrony USA był też pytany o to czy - jego zdaniem - Chiny mogą udzielić wsparcia wojskowego Rosji.



W odpowiedzi Austin stwierdził, że "trudno powiedzieć" co zrobią Chiny i dodał, że "nie chce spekulować".



- Mam nadzieję, że Chiny nie wesprą tych nikczemnych działań Putina, mam nadzieję, że uznają konieczność poszanowania integralności terytorialnej - stwierdził.

Jak dodał Austin USA postawiły przed Chinami sprawę jasno: jeśli pomogą Rosji dokonają złego wyboru.



W kontekście wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą Austin podkreślił, że wymagałoby to kontrolowania nieba nad tym krajem oraz wdawanie się w walkę z rosyjskimi samolotami.



- To by znaczyło walkę (USA) z Rosją. To dwa posiadające broń atomową państwa, nikt nie chce widzieć ich angażujących się w konflikt. To nie byłoby dobre dla regionu, to nie byłoby dobre dla świata - stwierdził.