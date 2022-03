BBC rozmawiało z Ołeksandrą, która mieszka w północno-wschodniej części ostrzeliwanego przez Rosjan od początku wojny Charkowa.



25-latka regularnie rozmawia z mieszkającą w Moskwie matką - podaje BBC.



Jednak - jak podaje BBC - młoda kobieta nie jest w stanie przekonać matki, że miasto jest ostrzeliwane przez Rosjan. Kobiety nie przekonują nawet nagrania wysyłane z Charkowa.



- Nie chciałam straszyć rodziców, ale zaczęłam im mówić bezpośrednio, że cywile i dzieci umierają - podkreśla młoda kobieta w rozmowie z BBC.



Ołeksandra dodaje, że choć rodzice się o nią martwią to jednak "przekonują, że to dzieje się prawdopodobnie przez przypadek, że rosyjska armia nigdy nie strzela do cywilów". - Mówią, że to Ukraińcy zabijają swoich rodaków - relacjonuje.



Według Ołeksandry jej matka "powtarza narrację słyszaną w rosyjskiej telewizji państwowej".