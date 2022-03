- Narodzie Ukrainy, przeżyliśmy noc, która mogła zmienić historię Ukrainy, historię Europy. Wojska rosyjskie atakowały Zaporoską Elektrownię Atomową, największą elektrownię atomową w Europie, która mogła być jak sześć Czarnobyli. Rosyjscy czołgiści wiedzieli do czego strzelają, bezpośrednim ogniem w elektrownię. To jest terror - mówił Zełenski o nocnym ataku na Zaporoską Elektrownię, który doprowadził do pożaru na jej terenie.

- Ukraina posiada 15 bloków jądrowych - przypomniał Zełenski.

- Rosjanie, chce zwrócić się do was. Przecież razem w 1986 roku walczyliśmy usuwając skutki katastrofy czarnobylskiej. Powinniście pamiętać ofiary, łunę nad zniszczonym blokiem, ewakuację. Jak można to zapomnieć. A jeśli nie zapomnieliście, powinniście wyjść na ulice i mówić, że chcecie żyć na świecie wolnym od skażenia radioaktywnego. Promieniowanie nie wie, gdzie jest Rosja. Promieniowanie nie wie, gdzie są wasze granice - mówił następnie.

Nasza obrona zadaje wrogowi maksymalne straty Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Liderzy świata są zszokowani. Wielka Brytania zwołuje Radę Bezpieczeństwa ONZ przez ten atak - stwierdził Zełenski.



- Musimy natychmiast zamknąć niebo nad Ukrainą, bo tylko to może zagwarantować, że Rosja nie będzie atakować rakietami i bombami elektrowni atomowej - mówił.



- Wróg wprowadził na terytorium swojego państwa większość swoich wojsk, niemalże cała armia Rosji rzuciła się przeciw naszemu narodowi. Ale bohaterski sprzeciw Ukraińców już dziewiąty dzień ratuje nasze państwo wobec tej nawałnicy. Ukraińskie miasta nie widziały takiej brutalności nawet w czasie nazistowskiej nawałnicy - stwierdził następnie Zełenski.

- Nasza obrona zadaje wrogowi maksymalne straty - dodał. - Bijemy Rosjan pod Mikołajowem, pod Charkowem - podkreślił.

- Wróg przegra, ponieważ my jesteśmy u siebie w domu, jesteśmy na swojej ziemi - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy wezwał też mieszkańców okupowanego przez Rosjan Chersonia, aby nie wykonywali poleceń okupantów. - Pokażcie okupantowi, że jesteście w Chersoniu, a oni są tam tymczasowo - dodał. Zełenski przekonywał, że Rosjanie chcą zorganizować "wiec poparcia" dla Rosji w Chersoniu i w tym celu "sprowadzają do miasta cudzoziemców i szukają ukraińskich zdrajców".