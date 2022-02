Pośród liczących się gwiazd muzyki pop, te największe - znane z troski o prawa człowieka, kondycję Trzeciego Świata lub klimat, a także prawa zwierząt – w sprawie agresji na Ukrainę milczą.

Zareagowała Cher. Mniej znana, ale wybitna i ceniona, Regina Spektor napisała: „Boli mnie serce. Dzieci wysyłane są do walki i umierania bez powodu”. Porównała taktykę Putina do nazistowskiej w czasie II wojny światowej. Aktorka Vera Farmiga wkleiła do profilu w Instagramie ukraińską flagę. Z kolei Maksim Chmerkovskiy opublikował zdjęcia atakowanego Kijowa.

Podobne gesty wykonali w sieci Jamala, zwyciężczyni Eurowizji na Ukrainie. Eurowizja też się zreflektowała: po pierwszej odmowie reakcji pod presją opinii publicznej usunęła reprezentację rosyjskiej telewizji zwanej publiczną z finału.

Przed gwiazdami „dramatyczne” decyzje. Iron Maiden ma zabukowane koncerty zarówno w Kijowie, jak i w Moskwie. Dwa koncerty w Moskwie zaplanował Eric Clapton. Datę w Moskwie zarezerwował też Judas Priest.

Bob Dylan zapomniał, że skomponował „Master of Wars”. Pink Floyd przypomina, jakie wydawał płyty.

Milczy Bono, który w 2018 r. na zaproszenie ukraińskiego miliardera Viktora Pinchuka promował na Ukrainie… wartości Unii Europejskiej

Profil George’a Harrisona świętuje jego urodziny.

Najbardziej kuriozalną reakcją popisał się Paul McCartney, autor przeboju „Back In USSR” oraz albumu o tej nazwie. W drugim dniu wojny na Ukrainie jego profil na Instagramie anonsował sprzedaż biletów na koncerty w Ameryce.

Honor środowiska megagwiazd uratowała Yoko Ono, wdowa po Johnie Lennonie, artystka, performerka, która publikuje na Instagramie hasło „Give Peace A Chance” i zadedykowała świetlną instalację „IMAGINE PEACE TOWER” na Islandii w Reykjaviku, aby okazać solidarność z Ukrainą i wezwać do pokoju.

„Pamiętaj, wszyscy jesteśmy rodziną. Myśl POKÓJ, działaj POKÓJ, szerz POKÓJ, wyobraź sobie POKÓJ. Razem przesuniemy oś świata na POKÓJ” – napisała Yoko Ono na profilu John Lennon na Instagramie.