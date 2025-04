Gdyby Karol Nawrocki podjął rękawicę, nie tylko wykazałby się odwagą, ale również mógłby liczyć na przełamanie trendów. Tak z pewnością myślą jego sztabowcy, którzy już rano informowali, że kandydat PiS pojawi się w Końskich. Sprawa nie jest jednak całkiem pewna. Sztab Nawrockiego postawił bowiem warunki, by w wydarzeniu, prócz ogólnopolskich stacji informacyjnych, które prawica uznaje za sprzyjające Trzaskowskiemu, udział miały również te telewizje, które „nie mogą (Trzaskowskiemu – red.) zadawać pytań na konferencjach”. Chodzi zapewne o telewizję Republika, kanał braci Karnowskich wPolsce24, a może także toruńską telewizję Trwam.

Reklama

O co w tym chodzi? Otóż w moim przekonaniu Nawrocki zrozumiał, na czym polega zasadzka zastawiona na niego przez sztab Trzaskowskiego.

Debata w Końskich: Na czym polega pułapka zastawiona na Karola Nawrockiego przez sztab Rafała Trzaskowskiego?

Haczyk tkwi w bardzo szybkim terminie proponowanej debaty. Miałaby się odbyć w piątek, 11 kwietnia, czyli za dwa dni. To termin bardzo krótki. Sztab Trzaskowskiego zakłada, że może być zbyt krótki dla Nawrockiego, który ma nie tylko mniejsze doświadczenie od Trzaskowskiego jako polityk, ale występował jak dotąd głównie przed własnymi wyborcami.

Podczas tych spotkań nie dochodziło do żadnej realnej konfrontacji. Nawrocki mówił to, co chce słyszeć jego elektorat, na dodatek zadawane mu pytania były pewnie uzgadniane ze sztabem. W debacie w Końskich ma być inaczej. Prócz aplauzu mogą się pojawić gwizdy, a pytania zadawać będą profesjonalni dziennikarze w formule „no mercy”. Czy Nawrocki jest na to przygotowany? O tym rozstrzygnąć musi sztab, który weźmie też odpowiedzialność za przygotowanie kandydata do konfrontacji. Z pozycji eksperta takie zadanie wydaje się wyjątkowo trudne, a szanse Nawrockiego na sukces raczej słabe.