Z kolei Paprocka zamieściła pismo podpisane przez przedstawicieli TVP, TVN i Polsatu, którzy zapraszają przedstawicieli sztabów kandydatów na ustalenia dotyczące debaty w Końskich na 10 kwietnia, na godzinę 12.00. Spotkanie ma się odbyć w siedzibie TVP.



Tymczasem kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przy okazji zaproszenia Nawrockiego przez Trzaskowskiego wezwał do debaty Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji. Hołownia zarzucił Mentzenowi „tchórzostwo” a planowaną debatę w Końskich nazwał „festiwalem duopolu”.



Rafał Trzaskowski zapowiada udział w debacie 12 maja. Nie wiadomo co z debatą w TV Republika

- Zasady na pewno będą sprawiedliwe i przejrzyste. Wystarczy zadbać o to, by pytania padały dokładnie takie same do kandydatów. W tej chwili jesteśmy w kontakcie z telewizjami, one ustalą kto będzie, na jakich zasadach będzie ta debata – mówił wcześniej o zaproponowanej przez siebie debacie Trzaskowski.



Kandydat KO na prezydenta zapowiedział, że weźmie udział również w debacie organizowanej 12 maja przez TVP, TVN i Polsat, do której zaproszeni zostaną wszyscy kandydaci startujący w wyborach. Nie wiadomo natomiast czy Trzaskowski weźmi9e udział w debacie w TV Republika, która jest organizowana 14 kwietnia o godzinie 20.00. W tej ostatniej debacie na pewno nie weźmie udziału kandydatka Lewicy Magdalena Biejat (zapowiedziała to publicznie).